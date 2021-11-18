CHP kurultayına seçim ayarı

Ana muhalefet partisi, 25-26 Temmuz 2020'de açık havada pandemi tedbirleri çerçevesinde 37. Olağan kurultayını gerçekleştirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği kurultayda delegelerin neredeyse tamamının desteğini alarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu.

CHP liderinin A takımı yani MYK ve partinin en üst karar alma organı Parti Meclisi yeniden şekillendi.

CHP LİDERİ HEM PM HEM DE MEVCUT MYK'DAN MEMNUN

Parti tüzüğü gereği 38. Olağan kurultayın 2022 yazında yapılması gerekiyor. Ancak CHP kulislerinde olası bir erken seçim ya da zamanında yapılsa bile 2023 seçimleri öncesinde partinin, örgütlerin yorulmaması gerektiği belirtiliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mevcut Parti Meclisi ve MYK'dan memnun olduğu kaydediliyor.

KILIÇDAROĞLU 2023 SEÇİMLERİNE BU KADRO İLE GİDECEK

CHP liderinin, hem örgütün yorulmaması hem de ekibinden memnuniyeti nedeniyle tüzüğün kendisine verdiği kurultayı bir yıl erteleme yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.

Erteleme henüz partinin yetkili organlarda görüşülmedi ancak beklenmedik bir gelişme ya da spesifik bir durum olmazsa CHP liderinin 2023 seçimlerine bu kadrolarla gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.