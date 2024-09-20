Cholet Basket: 70 - Aliağa Petkimspor: 76 | MAÇ SONUCU

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Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında Aliağa Petkimspor, Fransız ekibi Cholet Basket'i 76-70 mağlup ederek finale yükseldi.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında yer alan İzmir ekibi, Cholet Basket ile yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Aliağa Petkimspor, çekişmeli müsabakada rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi PAOK mateco ile 21 Eylül Cumartesi günü finalde karşı karşıya gelecek. Günün diğer üç yarı final maçı da çekişmeli geçti ve birer sayı farkla tamamlandı. Portekiz temsilcisi Benfica, Bulgar ekibi Rilski Sportist'i 89-88, İsviçre takımı Fribourg Olympic, İsveç temsilcisi Norrkoping Dolphins'i 80-79, PAOK mateco da Romanya ekibi CSM CSU Oradea'yı 81-80 mağlup ederek finale çıktı.