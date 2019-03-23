Geçtiğimiz günlerde eşi işe ayrılacağı hakkında yapılan haberlere yanıt veren Chole Loughnan; "Bu haber sürekli çıkıyor, ben hiç kimseye karışmıyorum, kimsenin hayatına karışmıyorum, neden bana bunu yapıyorlar anlamadım, Serdar ile boşanmıyoruz, gayet iyiyiz. Böyle haberler bizim hakkımızda sürekli çıkıyordu bu yüzden alıştık evde konusunu bile açmıyoruz" dedi.