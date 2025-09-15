China Suárez ve çocukları Türkçe öğreniyor

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suárez, bir süredir çocuklarıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor.

Ünlü isim, zaman zaman çocukları ve Icardi ile birlikte İstanbul’un turistik noktalarını gezerken Türk mutfağının lezzetlerini de keşfediyor. Ayrıca her fırsatta kente duyduğu hayranlığı dile getiriyor.

Eski eşi Benjamín Vicuña’dan üç çocuğu bulunan Suárez, son paylaşımıyla dikkat çekti. Çocuklarıyla birlikte Türkçe öğrenmeye başladıkları görülen oyuncu, o anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Suárez’in çocuklarına Türkçe sayı saymayı öğrettiği ve "Nasılsın, iyi misin?" gibi günlük ifadeleri pratik ettirdiği anlar kısa sürede ilgi gördü.

Fotoğraflar: Instagram