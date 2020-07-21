Chicharito sezonu kapattı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta antrenmanda sağ baldırında zorlama yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun, sezonun geri kalanında forma giyemeceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS, 2 hafta önce başlayan farklı formattaki turnuvayla yeniden start almıştı.