Chıcago nerede, hangi ülkede? Chıcago nerenin, hangi ülkenin şehri?

Bir yandan Al Capone gibi gangsterlerin hikayeleriyle anılırken, diğer yandan sanat enstitüleri ve kamusal sanat eserleriyle bir kültür merkezi olan Chicago, zıtlıkların şehridir. Chicago hangi ülkede sorusunun yanıtı bizi Amerika Birleşik Devletleri'ne götürürken, şehrin hikayesi, bir demir yolu kavşağının nasıl dünyanın en önemli mimari, kültürel ve ekonomik merkezlerinden birine dönüştüğünü gözler önüne serer.

CHICAGO NEREDE?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortabatı (Midwest) bölgesinin kalbinde yer alan Chicago, ülkenin beş büyük gölünden biri olan Michigan Gölü'nün güneybatı kıyısına kurulmuştur. Şehir, büyük ölçüde düz bir ova üzerine yayılmıştır. Coğrafyasını tanımlayan en baskın unsur, adeta bir iç deniz gibi uzanan ve şehrin ikliminden sosyal yaşamına kadar her yönünü etkileyen Michigan Gölü'dür. Kilometrelerce uzanan sahil şeridi, plajları, parkları ve bisiklet yollarıyla şehir halkı için önemli bir rekreasyon alanı sunar.

Şehrin içinden geçen Chicago Nehri de coğrafyasının önemli bir parçasıdır. 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirilen inanılmaz bir mühendislik harikasıyla, nehrin akış yönü halk sağlığı ve temizlik gerekçeleriyle tersine çevrilmiştir. Şehrin ünlü "Rüzgarlı Şehir" lakabının ise sadece gölden esen sert rüzgarlardan değil, aynı zamanda geçmişteki politikacılarının abartılı konuşmalarından geldiği de söylenir. Konumu, onu hem bir su yolu hem de bir kara yolu merkezi yaparak Amerika'nın iç kesimlerinin dünyaya açılan kapısı haline getirmiştir.

CHICAGO HANGİ ÜLKEDE? Chicago, Kuzey Amerika'da yer alan ve dünyanın en etkili ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin, New York ve Los Angeles'tan sonra en büyük üçüncü şehridir. Bir göçmenler ülkesi olan ABD'nin federal yapısı içinde Chicago, ülkenin tam ortasında, farklı bölgeleri birbirine bağlayan bir merkez üssü görevi görür. 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'dan ve Amerika'nın güneyinden gelen milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmış, bu da onu ülkenin en çeşitli ve en dinamik "eritme potalarından" (melting pot) biri yapmıştır. Şehir, Amerika Birleşik Devletleri'nin endüstriyel gücünün, ticari zekasının ve kültürel çeşitliliğinin bir sembolüdür. Ülkenin ekonomik ve sosyal tarihinde her zaman kilit bir rol oynamış, büyük buhranlardan ve sosyal çalkantılardan güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Bu nedenle Chicago, sadece bir Amerikan şehri değil, aynı zamanda Amerikan rüyasının ve onun getirdiği zorlukların da en canlı örneklerinden biridir. CHICAGO HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olan Chicago, aynı zamanda "Lincoln'un Ülkesi" olarak bilinen Illinois eyaletinin en büyük ve en önemli şehridir. Eyaletin siyasi başkenti Springfield olsa da, Chicago eyaletin ve tüm Ortabatı bölgesinin tartışmasız ekonomik, kültürel ve demografik merkezidir. Şehrin bu merkezi rolünün temelleri, 19. yüzyılda bir demir yolu ve su yolu kavşağı olarak hızla büyümesiyle atılmıştır.

Ancak Chicago'nun kimliğini şekillendiren en önemli olay, 1871 yılında yaşanan Büyük Chicago Yangını'dır. Şehrin ahşap yapılarla dolu merkezinin neredeyse tamamını yok eden bu felaket, aynı zamanda tarihi bir fırsat yaratmıştır. Yangın, adeta temiz bir tuval sunmuş ve dünyanın dört bir yanından gelen mimarlar ve mühendisler, şehri yeniden inşa etmek için buraya akın etmiştir. Bu yeniden inşa süreci, çelik iskeletli binaların ve yeni inşaat tekniklerinin denenmesine olanak tanımış ve Chicago'yu modern gökdelenin doğum yeri haline getirmiştir. CHICAGO NERENİN ŞEHRİ? Küllerinden yeniden doğan Chicago, her şeyden önce bir "mimari, blues müziği ve cesur karakter" şehridir. Şehrin silüeti, başlı başına bir mimarlık dersidir. "Chicago Okulu" olarak bilinen mimari akım, gökdelenin estetik ve işlevsel temellerini burada atmıştır. Willis Kulesi (eski adıyla Sears Kulesi) gibi devasa yapıların yanı sıra, Louis Sullivan ve Frank Lloyd Wright gibi mimari dehalarının eserleri de şehrin dört bir yanına yayılmıştır. Millennium Park'ta yer alan ve halk arasında "Fasulye" (The Bean) olarak bilinen Anish Kapoor'un "Bulut Kapısı" (Cloud Gate) heykeli ise şehrin modern sanatla olan bağının en popüler simgesidir.

Chicago, aynı zamanda bir "müzik" şehridir. 20. yüzyılın başlarında, Amerika'nın güneyindeki kırsal bölgelerden büyük şehirlere göç eden Afro-Amerikalılar, yanlarında getirdikleri Delta blues müziğini burada elektrikli enstrümanlarla birleştirerek "Chicago Blues" olarak bilinen güçlü ve etkili bir tarz yaratmışlardır. Bu müzik, bugünkü rock and roll'un temel taşlarından biridir. Şehir, aynı zamanda The Second City gibi topluluklarla doğaçlama komedinin de merkezidir.