Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Shaqiri'yi 2021 yazında renklerine bağlayan Olimpik Lyon ise transferin 7 milyon avro karşılığında gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Basel altyapısından yetişen Shaqiri, Bayern Münih, Inter, Stoke City ve Liverpool kulüplerinde de oynadı.