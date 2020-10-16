Reuters, Ferragni’nin şirketlerinin toplam değerinin 80 milyon euro edebileceğini belirtti.

Bu rakamın borsa için küçük olduğunu ancak bu halka arzın bir ilk olması açısından önemli olduğu vurgulanan haberde, sadece internet üzerinden kendisini markalaştıran bir ismin ilk kez borsaya açılacağı, benzer kişilerin borsaya açılması açısından da bunun önemli bir sınav olacağı belirtildi.