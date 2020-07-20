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Koronavirüsün en büyük zararı verdiği sektörlerin başında gelen enerjide, fiyatların normalleşmeye başlamasıyla birlikte ilk ciddi satın alma geldi.

ABD'li Chevron, tamamı hisse karşılığı olmak üzere Houston merkezli petrol ve gaz üreticisi Noble Energy'yi 5 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Borçlarla birlikte satın almanın büyüklüğü 13 milyar doları buluyor.

Chevron'un teklifinde Noble'ın hisse değerlemesi 10.38 dolar yani cuma günkü kapanışın yüzde 7.5 üzerinde gerçekleşirken 10 günlük ortalamanın da yüzde 12 üzerinde primli.

Chevron, satın almayla Colorado, Batı Teksas ve New Mexico'daki mevcudiyetini güçlendirmekle kalmayacak Akdeniz ve Batı Afirka'da da 300 milyon dolarlık tasaaruf sağlamasının önünü açacak.