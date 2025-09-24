Chery, Bosphorus Cup'ta birincilik elde etti

Çinli otomotiv üreticisi Chery’nin sponsorluğunu üstlendiği ve bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup tamamlandı.

Bu yıl 55 tekne ve yaklaşık 650 yelkencinin katıldığı, Avrupa’nın en prestijli yelken yarışlarından biri olan 24. Bosphorus Cup’ın sponsoru olan marka, aynı zamanda IRC 3 kategorisinde Chery Alize, MAT 10 teknesi ile yarışmaya dahil oldu.

REKLAM advertisement1

Zorlu mücadelede Chery Alize yelkenli takımı yarışı tamamlayarak öne çıkan takımlardan biri oldu.

Bununla birlikte organizasyon boyunca Chery’nin TIGGO7 PRO MAX Black Edition ile TIGGO8 PRO MAX modelleri katılımcılara sergilendi.

Ünlü Türk yelkenci Orhan Gorbon tarafından 2002 yılında kurulan Bosphorus Cup, Türkiye’nin en prestijli spor etkinliklerinden biri haline geldi. Bu yıl yarışlara 55 tekne ve yaklaşık 650 yelkenci katıldı.

Hiç motor kullanılmayan ve tamamen rüzgar gücüyle hareket eden son teknoloji tekneler 4 saat boyunca kıyasıya yarışırken enerji konusunda kirliliğe neden olunmadı. Marmara Denizi’nde 20-25 knot rüzgârla yapılan 5 yarışın ardından cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda sahneye çıktı.