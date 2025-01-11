Cher Ndour: Problem geri çekilmemizdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın genç oyuncusu Cher Ndour, galibiyeti değerlendirdi.

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"2. YARIDA PROBLEM GERİ ÇEKİLMEMİZDİ"

İtalyan oyuncu, "Çok mutluyum, gol için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bir galibiyet serisi başlatmış olduk. İlk yarıda çok iyiydik, bunu sürdürmek istiyoruz. İkinci yarıda problem geri çekilmemiz oldu. Bu rakibimize özgüven verdi. 3 ve 4. golü arayıp maçı bitirmeliydik ama yapamadık ve rakip de pozisyonlar buldu. Biz ilk yarıdaki gibi oynamaya devam etmek istiyoruz." dedi.

BU SEZON NDOUR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta süre alan Ndour, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.