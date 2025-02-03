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        Haberler Spor Transfer Cher Ndour, Fiorentina'da! - Futbol Haberleri

        Cher Ndour, Fiorentina'da!

        İtalya ekiplerinden Fiorentina, Beşiktaş'tan ayrılan bonservisini PSG'de bulunduran Cher Ndour'u renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:22 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:22
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        Cher Ndour, Fiorentina'da!
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        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina, bonservisi Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'de bulunan orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        İtalyan temsilcisinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sportif haklarının Fransız ekibinden satın alındığı bildirildi.

        Cher Ndour'un Floransa temsilcisinde 27 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

        İtalyan futbolcunun Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi, gün içerisinde karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.

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