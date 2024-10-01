Cher Ndour: Biz şampiyon olacağız

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Cher Ndour, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçını değerlendirdi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ndour, "Süper Lig, çok zor bir lig. Üç takımın da şansı var ama şampiyon biz olacağız." dedi.

Cher Ndour, ayrıca, "Bizim tek bir derdimiz var. O da Beşiktaş'a yardım etmek." ifadelerini kullandı.