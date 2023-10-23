Cher: Muhtemelen evlenmeyeceğiz
Alexander Edwards ile birlikteliğini sürdüren Cher, evlenip, evlenmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Muhtemelen hayır. Çünkü o, daha önce evlendi. Alexander ile çok mutluyum" dedi
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1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, müzik yapımcısı Alexander Edwards ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkisiyle alakalı, "Kıskananlar çatlasın!" şeklinde konuşan Cher, yeni açıklamalarda bulundu.
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"MUHTEMELEN EVLENMEYECEĞİZ"
Özel hayatıyla alakalı konuşan Cher, sevgilisiyle evlenip, evlenmeyeceği sorulduğunda, "Muhtemelen hayır" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı, nedenini, "Çünkü daha önce evlendi. Alexander ile çok mutluyum" ifadeleriyle dile getirdi.
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"SADECE HEDİYE ETMEK İSTEDİ"
Parmağındaki yüzüğün bir nişan yüzüğü olmadığını söyleyen Cher, "Bu yüzüğü bana geçen Noel'de vermişti. Sadece bana bunu hediye etmek istedi" dedi.
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NİŞAN BİLMECESİ ÇÖZÜLMÜŞTÜ
Cher, geçtiğimiz aylarda pırlanta yüzüğünün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlamıştı.
Cher, gönderisinde, "Söyleyecek kelime yok, Alexander..." ifadelerine yer vermişti. Ardından yüzüğü bir kez daha paylaşan ünlü isim, paylaşımına, "Bu fotoğrafı yayınladım. Çünkü tırnaklar çok güzel" notunu düşmüştü.