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Chelsea'ye genç santrfor: David Datro Fofana

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet David Datro Fofana'nın transferi için Molde ile bonservis bedeli konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.

Giriş: 28.12.2022 - 23:38 | Güncelleme: ABONE OL
Chelsea'ye genç santrfor
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varılan Fildişi Sahilli genç santraforun, 1 Ocak 2023 tarihinde takımın kadrosuna katılacağı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea Fofana için 12 milyon avro ödeyecek. 20 yaşındaki oyuncu, Norveç ekibi Molde formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Armando Broja'nın sakatlığının ardından sezonu kapatması ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın formsuzluğu nedeniyle bu sezon hücum hattında iyi bir görüntü sergileyemeyen Chelsea, 15 lig maçında rakip ağlara 19 gol attı.

Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 2 maçta görev aldı.

Sakatlanan James, bir ay daha forma giyemeyecek

Chelsea'nin Bournemouth'u 2-0 yendiği son lig maçında yeniden sakatlanan İngiliz oyuncu Reece James'in, sahalardan bir ay daha uzak kalmasının beklendiği duyuruldu.

Chelsea savunmasının önemli isimlerinden James, aynı dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda milli formayı giyememişti.

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