West Ham United'da Craig Dawson, 86. dakikada Romelu Lukaku'ya ceza sahasında yaptığı faul nedeniyle penaltıya sebebiyet verirken, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Chelseali Jorginho'nun 87. dakikadaki penaltı vuruşunu ise kaleci Lukasz Fabianski kurtardı.

65 puanlı Chelsea ligde iki maç eksiğiyle üçüncü sıradaki yerini korurken, West Ham United ise 52 puanla 7. sırada kaldı.

RÜDIGER GİDECEK

Maç sonu açıklamalarda bulunan Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ise sezon sonu sözleşmesi sona erecek takımın yıldız savunma oyuncularından vatandaşı Antonio Rüdiger'in ayrılacağını söyledi.