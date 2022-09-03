Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip, 62. dakikada Michail Antonio ile 1-0 öne geçerken, Chelsea, Benjamin Chilwell'in 76. dakikadaki golü ile durumu eşitledi.

Chelsea, 88. dakikada Kai Havertz'in golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bugün oynanan diğer maçta Tottenham, konuk ettiği Fulham'ı 2-1 yendi.