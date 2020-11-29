Jose Mourinho'nun Tottenham'ı Stamford Bridge'de Lampard'ın takımı Chelsea'ye konuk olacak. Son haftalarda çıkış yakalayan iki ekip Premier Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşacak. Peki Chelsea Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Tottenham maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Mendy, James, Zouma, Silva, Chilwell, Havertz, Kante, Mount, Ziyech, Abraham, Werner

Tottenham Hotspur: Lloris, Doherty, Rodon, Dier, Reguilon, Sissoko, Hojbjerg, Son, Ndombele, Bergwijn, Kane