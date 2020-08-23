Malang Sarr transferinde Fenerbahçe'ye dişli rakip çıktı! Sky Sports'un haberine göre; İngiliz ekibi Chelsea, bonservisi elinde bulunan Malang Sarr için devreye girdi.

21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isteyen Chelsea'nin futbolcuyu tecrübe kazanması için kiralamayı düşündüğü aktarıldı.

Genç savunmacı için geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın da takipte olduğu öne sürülmüştü.