Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçlarında heyecan devam ediyor. Chelsea, ilk maçta 2-0 kaybettiği Real Madrid'i Londra'da konuk ediyor. İtalyan derbisinde ise Napoli, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Milan'ı ağırlıyor.

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