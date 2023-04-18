Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçlarında heyecan devam ediyor. Chelsea, ilk maçta 2-0 kaybettiği Real Madrid'i Londra'da konuk ediyor. İtalyan derbisinde ise Napoli, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Milan'ı ağırlıyor.
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...
CHELSEA: Kepa, Fofana, Silva, Chalobah, James, Kovacic, Enzo, Kante, Cucurella, Gallagher, Havertz
REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Valverde, Camavinga, Modric, Kroos, Rodrygo, Vinicius, Benzema
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...
NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen
MILAN: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Bennacer, Brahim, Leao, Giroud