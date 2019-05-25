Chelsea, adı başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın üst düzey kulüpleri ile anılan Eden Hazard için 112 milyon euro istemeye hazırlanıyor.

Mirror'da yer alan habere göre Real Madrid, Belçikalı yıldız için 86 milyon euroluk teklif yapma hazırlığında olmasına rağmen, İngiliz kulübü pazarlığı 112 milyon eurodan açmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki Belçikalı yıldızın 29 Mayıs Çarşamba günü Arsenal ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Real Madrid'e transferini isteyeceği konuşuluyor.

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 37 maçta 16 gol, 15 asistlik bir performans sergileyen Hazard'ın Chelsea ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.