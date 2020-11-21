Premier Lig'de 9. haftanın açılış maçında Chelsea, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.

10. dakikada Federico Fernandez'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapatan konuk ekip, 65. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Chelsea maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 11 puanlı Newcastle United 13. sırada kaldı.