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Chelsea Mykhaylo Mudryk transferini açıkladı!

Chelsea, Shakhtar Donetsk'ten Mykhaylo Mudryk'i kadrosuna kattığını açıkladı

Giriş: 15.01.2023 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
Chelsea Mykhaylo Mudryk transferini açıkladı!
HABERTURK.COM

Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Chelsea, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İngiliz ekibi, Monaco'dan kadrosuna kattığı Benoit Badiashile ve Atletico Madrid'ten sezon sonuna kadar kiraladığı Joao Felix'in ardından 3'üncü transferini resmiyete kavuşturdu.

Londra ekibi, Shakhtar Donetsk'ten Mykhailo Mudryk ile 8.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transferin resmiyete kavuşmasının ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Mudryk, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu harika bir ligde yer alan çok büyük bir kulüp ve kariyerimin bu aşamasında benim için çok çekici bir proje. Yeni takım arkadaşlarımla tanışacağım için heyecanlıyım. Graham Potter ve ekibinin yanında kendimi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Shakhtar Donetsk'e 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarı ve performans bonuslarına göre bu rakamın 100 milyon Euro'ya kadar çıkması söz konusu.

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