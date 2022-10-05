Chelsea - Milan | CANLI YAYIN | Chelsea - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak?

Chelsea ile Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Danny Makkelie

STAT: Stamford Bridge

YAYIN: EXXEN

CHELSEA: Kepa, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly, James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell, Sterling, Mount, Aubameyang

MILAN: Tataruşanu, Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure, Bennacer, Tonali, Krunic, De Ketelaere, Rafael Leao, Giroud

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Şampiyonlar Ligi'nde 1999/2000'den bu yana grup aşamasında ilk kez Milan ile karşılaşmaya hazırlanan Chelsea, rakibini ağırladığı son karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Chelsea karşısında tek galibiyetini Şubat 1966'da Fuar Şehirleri Kupası'nda evinde alan Milan (2-1), eşleşmede yazı-tura atışıyla elenen taraf olmuştu.

Avrupa kupalarında İtalyan takımlarını ağırladığı 13 maçın sadece ikisini kaybeden Chelsea (8G 3B), bu iki mağlubiyeti de Şampiyonlar Ligi'nde aldı (Mart 2000; 1-2 vs Lazio & Mart 2010; 0-1 vs Inter).

İngiltere temsilcilerine konuk olduğu 20 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanan Milan (7B 12M), tek galibiyetini Şubat 2005'te Manchester United karşısında aldı.

Graham Potter, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşılaşan üçüncü İngiliz teknik direktör olacak. İtalyan ekibiyle karşılaşan diğer İngiliz teknik adamlar Bobby Robson (Porto; 1993/94) ve Harry Redknapp (Tottenham; 2010/11) mağlubiyet yaşamadı (1G 2B).