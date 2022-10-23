İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanan maçta Chelsea ile Manchester United, 1-1 berabere kaldı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Londra temsilcisi, 87. dakikada Jorginho'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 90+4. dakikada Casemiro'nun kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı: 1-1.

İki takım, kalan bölümde skorun değişmediği mücadeleden birer puanla ayrıldı.

Dördüncü sıradaki Chelsea puanını 21, beşinci sıradaki Manchester United ise 20 yaptı.