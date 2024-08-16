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        Haberler Bilgi Spor Chelsea- Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Chelsea- Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Premier Lig ilk haftası dev maça sahne oluyor. Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, son şampiyon Manchester City'i konuk ediyor. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşmaya dair detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:42
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        • 1

          İngiltere Premier Lig ilk haftasında Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Son 4 senenin Premier Lig şampiyonu olan rüya takım Manchester City, Guardiola yönetiminde bambaşka bir seviyeye gelmiş durumda. Öte yandan geçtiğimiz sezon kadrosuna yıldız isimler dahil eden Chelsea beklenenin çok altında kaldı ve ligi altıncı sırada tamamladı. Peki, Chelsea- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar...

        • 2

          CHELSEA- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

          Chelsea- Manchester City maçı 18 Ağustos Pazar günü 18.30'da oynanacak.

        • 3

          CHELSEA- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Stamford Bridge'te oynanacak olan maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Chelsea ile Manchester City toplamda 138 kez karşı karşıya geldi. Her iki takımda 54'er kez kazanırken 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

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