Chelsea- Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig ilk haftasında Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Son 4 senenin Premier Lig şampiyonu olan rüya takım Manchester City, Guardiola yönetiminde bambaşka bir seviyeye gelmiş durumda. Öte yandan geçtiğimiz sezon kadrosuna yıldız isimler dahil eden Chelsea beklenenin çok altında kaldı ve ligi altıncı sırada tamamladı. Peki, Chelsea- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar...