Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Dinamo Zagreb maçında sakatlanan Chelsea'nin sol beki Ben Chilwell, Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosuna katılamayabilr.

Maçtan sonra konuşan menajer Graham Potter, Chilwell'ın durumunun iyi görünmediğini söyledi fakat net bir şeyi son kontrollerden sonra söylemek gerektiğini belirtti.

İngiltere'de Reece James ve Kyle Walker'ın durumları da belirsizliğini koruyor.