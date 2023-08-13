Chelsea ile Liverpool yenişemedi! - Futbol Haberleri

Chelsea ile Liverpool yenişemedi! - Futbol Haberleri

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Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde kadroda yeniden yapılanmaya giden Chelsea, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşma, Liverpool'dan Diaz'ın 18 ve Chelsea'den Disasi'nin 37. dakikada kaydettiği gollerle berabere bitti.

Günün diğer maçında ise Brentford ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi Brentford'ın gollerini 26. dakikada Mbeumo ve 36. dakikada Wissa attı. Tottenham'ın golleri ise 11. dakikada Romero ve 45+4'üncü dakikada Royal'den geldi.