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Chelsea, Hatayda depremde enkaz altında kalan Christian Atsu için paylaşımda bulundu

İngiliz Premier Lig takımı Chelsea, Hatay'ın da arasında yer aldığı birçok ili etkileyen depremde enkaz altında kalan ve hala kendisine ulaşılamayan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu için "Senin için dua ediyoruz." mesajı yayımladı

Giriş: 06.02.2023 - 23:56 | Güncelleme: ABONE OL
Chelsea, Hatayda depremde enkaz altında kalan Christian Atsu için paylaşımda bulundu
AA

İngiliz kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Chelsea'nin eski futbolcusu 30 yaşındaki Ganalı oyuncu için "Senin için dua ediyoruz Christian Atsu" paylaşımında bulundu.

Kulüp, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Türkiye'de 10 il ile Suriye sınır bölgesini etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı mesajı yolladı.

Paylaşımda, "Chelsea Futbol Kulübündeki herkesin aklı Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlerle birlikte." ifadesi kullanıldı.

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