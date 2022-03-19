Riverside Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Championship ekibi Middlesbrough'ya konuk olan Chelsea, 15. dakikada Romelu Lukaku ve 31. dakikada Hakim Ziyech'in golleriyle kazanarak tur atladı.

Kupada yarın oynanacak Crystal Palace-Everton, Southampton-Manchester City ve Nottingham Forest-Liverpool maçlarının ardından diğer yarı finalistler belli olacak.