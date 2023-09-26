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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea eylül ayını gol atamadan kapattı! - Futbol Haberleri

        Chelsea eylül ayını gol atamadan kapattı!

        İngiliz devi Chelsea, yaz döneminde transfere milyon eurolar harcamasına rağmen sezona kabus gibi başladı. Maviler, eylül ayını da gol atamadan tamamlamayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:12
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        Chelsea'nin kabus ayı: Eylül!
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        Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea, eylül ayında oynadığı 3 lig maçını da gol atamadan geçirdi.

        Chelsea, son olarak geçen pazar günü ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

        Eylül ayında oynadığı diğer maçlarda ise Chelsea, evinde Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olurken Bournemouth ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

        Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, son transfer sezonlarında en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

        Chelsea, 6 maçta topladığı 5 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.

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