Chelsea'de Lukaku için karar verildi

Goal'ün haberine göre; Romelu Lukaku'nun Chelsea yönetimiyle yaptığı görüşme olumlu geçti. Golcü oyuncunun çarşamba günü Lig Kupası'ndaki Tottenham maçında sahada olması bekleniyor.

Lukaku'nun Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda sarfettiği sözler, Chelsea'deki geleceğiyle ilgili şüpheler doğmasına sebep olmuştu. Thomas Tuchel ise Pazar günü oynanan Liverpool maçında Lukaku'yu kadro dışında tutmuştu.

Ancak Chelsea'ye sezon başında Inter'den transfer olan Lukaku'nun şu an için ayrılık talebi yok. Yıldız oyuncunun sezonu Londra ekibinde tamamlaması kesin gibi gözüküyor.

NELER YAŞANDI?

Pazartesi günü Lukaku ile kulübün yönetim kademesi arasında, direktör Marina Granovskaia'nın da hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi.

İki taraf için de olumlu geçen toplantıda Lukaku, röportajdan dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Thomas Tuchel, Lukaku'yla ilgili kesin kararı bugün yapacağı basın toplantısında açıklayacak. Fakat Lukaku'nun Tottenham maçıyla takıma dönmesi hayli olası.

LUKAKU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Birkaç önce kulüpten izin almadan Sky Sport İtalya'ya konuşan Lukaku, geçen hafta röportajın yayınlanmasıyla eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.

Tuchel'in taktik tercihlerini eleştiren 28 yaşındaki oyuncu, hala kariyerinin zirvesindeyken Inter'e dönmek istediğini itiraf etmişti.

"Takımımızın durumundan memnun olmamam çok doğal. Tuchel farklı bir sistem oynatmaya karar verdi ancak pes etmemem gerekiyor."

"Çok çalışmaya ve profesyonel olmaya devam etmeliyim. Durumdan memnun değilim ama gerçekçi olmak zorundayım."

"Inter taraftarlarının bana olan kızgınlığını anlayabiliyorum ve bence de ayrılık sürecim bu şekilde olmamalıydı. Inter her zaman kalbimde olacak ve belki de bir gün oraya geri döneceğim."