İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aston Villa'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Aston Villa'nın altyapısından yetişen Chukwuemeka, son iki sezonda Premier Lig'de 13 kez forma şansı buldu.