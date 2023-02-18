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Chelsea, Christian Atsu'yu unutmadı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea hayatını kaybeden eski futbolcuları Christian Atsu'yu unutmadı

Giriş: 18.02.2023 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL
Chelsea, Christian Atsu'yu unutmadı
HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için Premier Lig ve formasını giydiği eski takımları taziye mesajı yayımladı.

Chelsea de Southampton maçı öncesinde Atsu'yu unutmadı ve saygı duruşunun fotoğrafını paylaştı.

Premier Lig'den paylaşılan mesajda, "Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir." denildi.

Ganalı futbolcunun kariyeri boyunca formasını giydiği Porto, Rio Ave, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United takımları da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

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