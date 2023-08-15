Chelsea, Caicedo'yu açıkladı

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Chelsea, Caicedo ile resmen sözleşme imzaladı. Bu transferi gerçekleştirmek için 133 milyon euro ödemeyi kabul eden maviler, bir rekora da imza attı. Kulüp ve İngiltere tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen Caicedo, "Chelsea sizi istediğinde iki kez düşünmezsiniz. Burada olmak benim ve ailemin hayaliydi. Bu hayal gerçek oldu" diyerek taraftarlarına mesaj gönderdi. Bu videonun hemen ardından Chelsea'nin yayınladığı farklı zamanlarda çekilmiş iki Anne Caicedo ve oğul Caicedo resmi büyük ilgi gördü.

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