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        Haberler Futbol İngiltere Chelsea, Caicedo'yu açıkladı! 133 milyon euro... - Futbol Haberleri

        Chelsea, Caicedo'yu açıkladı! 133 milyon euro...

        İngiltere Premier League ekibi Chelsea, Brighton'dan Moises Caicedo'yu kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 21:15
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        Chelsea'dan rekor transfer!
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        Chelsea, bir süredir gündemde yer alan Moises Caicedo transferini resmiyete döktü.

        REKOR TRANSFER

        Kolombiyalı futbolcu ile 8+1 yıllık sözleşme imzalanırken, transfer için Brighton'a 133 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

        Caicedo, bu rakamla birlikte hem Chelsea'nin hem de İngiltere tarihinin en pahalı transfer olacak.

        Caicedo, transferinin adından, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Chelsea beni aradığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı, bu kulübe imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesi. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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