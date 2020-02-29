Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kota almayı amaçlayan Chelsea, Vitality Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth'un konuğu oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Chelsea, 33. dakikada Marcos Alonso'nun gülüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi Bournemouth, 54. dakikada Jefferson Lerma, 57. dakikada Joshua King'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Chelsea'de Alonso, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea 45, Bournemouth ise 27 puana yükseldi.