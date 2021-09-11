Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa'yı konuk eden Chelsea, 15 ve 90+3. dakikalarda Romelu Lukaku ile 49. dakikada Mateo Kovacic'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Puanını 10 yapan Chelsea, lider Manchester United'ın arkasında ikinci sıraya yerleşti. Aston Villa ise 4 puanla 12. basamakta yer aldı.