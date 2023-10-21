Chelsea-Arsenal: 2-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal, Londra derbisinde karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı. Arsenal, 2-0 geriye düştüğü maçtan son 13 dakikada bulduğu gollerle 1 puan çıkarmayı başardı.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ilk yarısını Chelsea, 15. dakikada Cole Palmer'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Chelsea, 48. dakikada Mykhailo Mudryk'in golüyle 2-0 öne geçti.
Arsenal, Declan Rice'ın 77. dakikadaki golüyle farkı bire indirirken, 84. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle maça eşitlik geldi ve karşılaşma da 2-2 sona erdi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, bu beraberlikle 21 puana çıkarken, Chelsea ise 12 puana çıktı.