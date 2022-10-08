"Maviler"e galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Kai Havertz, 54. dakikada Christian Pulisic ve 89. dakikada Armando Broja kaydetti.

Art arda 3. maçını kazanan Chelsea, 16 puana yükseldi. Bu sezon tek galibiyeti bulunan Wolverhampton, 6 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Newcastle United, Brentford'u 5-1, Bournemouth ise Leicester City'yi 2-1'lik skorla geçti.