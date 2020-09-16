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1964 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen ve gıda sektöründeki tüm gelişmeleri ziyaretçilerle paylaşmayı amaçlayan Sial Paris Gıda Fuarı kapsamındaki İnovasyon Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Yaratıcı karışım ve inovatif ürünler sunan Chef Seasons 5 ödül birden aldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında İzmir’de kurulan ve KOSGEB tarafından Küresel Doğan Girişimci finalistlerinden olan Chef Seasons’ın ihracat payı da her geçen gün artıyor.

Toplam cirosunun yüzde 60’ı ihracat olan Chef Seasons, girdiği pazarlarda tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Binlerce yaratıcı karışımı ve inovatif ürünleriyle 2020 yılında Rusya, Kolombiya ve Hong Kong pazarlarına giriş yapan Chef Seasons’ın, yeni karışımıyla 30 ülkede yılda 70 milyondan fazla hane halkına eriştiği kaydedildi.

Dünya genelinde ses getirecek yeni bir anlaşma yaptıklarını belirten Chef Seasons CEO’su Burak Hucuptan, bu anlaşma ile Türkiye’nin gıda sektöründeki ilk global markasının lansmanını kısa bir süre sonra yapacaklarının da sinyalini de verdi.