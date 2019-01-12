Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz'i göndermek için geri sayan Galatasaray, tecrübeli futbolcunun yerine geçtiğimiz gün Portekiz Ligi'nde Chaves forması giyen Marcao'yu transfer ettiğini açıklamıştı. Ancak Brezilyalı savunmacı için kulübünden ilginç bir açıklama geldi. Chaves'in teknik patronu Tiago Fernandes, Marcao'nun Tondela maçında forma giyebileceğini belirterek, "Biz henüz resmi bir açıklama yapmadık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Marcao'nun transferini sosyal medyadan bu görselle duyurmuştu: