Galatasaray'ın Marcao'yu transfer ettiği Chaves Kulübü, sezona MKE Ankaragücü'nde başlayan ancak ligde forma şansı bulamayan Erdem Şen'i kadrosuna kattı. Başkent ekibi ile devre arasında sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma imazalandığı açıklandı.

Türkiye'de daha önce Gaziantepspor, Giresunspor ve Ankaragücü'nde forma giyen Erdem daha önce bir başka Portekiz temsilcisi Maritimo'da da görev almıştı.