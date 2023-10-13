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        Haberler Dünya ChatGPT'ye göre insanlık tarihinin en önemli 10 buluşu bunlar

        ChatGPT'ye göre insanlık tarihinin en önemli 10 buluşu

        ChatGPT'ye göre bugüne kadar yapılmış en önemli 10 buluş, hem yapay zekanın gücünü gözler önüne seriyor hem de insanların yüzyıllar içerisinde ne kadar ilerleme kat ettiğini gösteriyor. İşte en popüler yapay zeka programı ChatGPT'ye göre insanlık tarihinin en önemli 10 buluşu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:40
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        • 1

          1. TARIM

          ChatGPT'ye göre insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi tarım. Tarım, avcılık ve toplayıcılıktan tarım ekonomisine geçisi temsil ediyor. İnsanlar ilk kez tarım sayeside yerleşik toplumlar kurdu ve gıda üretimde artış sağladı.

        • 2

          2. YAZI

          Yazının bulunmasıyla beraber ilk kez tarihi bilgiler kaydedilmeye başlandı. Bilim insanları hala yazı bulunmadan önce insanların ne yaptığını tam olarak kestiremiyor. Yazı medeniyetin gelişmesine büyük bir olanak sağlamıştır.

        • 3

          3. TEKERLEK

          Tekerleğin bulunmasıyla beraber ticari işler güçlendi ve taşıma işleri kolaylaştı.

        • 4

          4. METAL ÜRETİMİ

          Bakır, demir gibi metallerin işlenmesi, yeni silahların, yapıların ve aletlerin yapılmasını mümkün kıldı.

        • 5

          5. MATBAA

          Matbaanın icadıyla özellikle bilgi alışverişi daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Kitapların ve bilimsel verilerin çoğalması insanlık tarihini ileri taşıdı.

        • 6

          6. ELEKTRİK

          ChatGPT'ye göre bir diğer önemli buluş elektrik. Elektriğin keşfi ise aydınlatma sistemleri geliştirdi, iletişim ve endüstriyel üretim alanlarında devrim yaşattı.

        • 7

          7. İNTERNET

          En önemli buluşlar arasında yer alan internet küresel çapta insanların birbiriyle iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Bilgi paylaşımı kitaplardan internete taşınarak yeni bir evrimleşme sürecine girdi.

        • 8

          8. ANTİBİYOTİKLER

          Antibiyotikler enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde önemli rol oynayan tıbbi ilaçlardır. Tıp alanında önemli bir buluş olarak görülen antibiyotikler, ChatGPT için de en önemli buluşlardan birisi.

        • 9

          9. TELEFON

          Telefonun icadıyla beraber insanların iletişim hızı en üst seviyeye taşındı. İnsanlar en uzak mesafelerden bile akıllı cihazlar sayesinde iletişim kurabiliyor.

        • 10

          10. GENETİK MÜHENDİSLİK

          ChatGPT'ye göre en önemli buluşlardan birisi genetik mühendislik. Genetik mühendisler, biyoteknoloji alanında çalışmalar yaparlar. Mühendisler canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirebilir, onlara yeni özellikler katabilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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