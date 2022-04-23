Hornets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018'den bu yana takımın başında bulunan Borrego'nun görevine son verildiği belirtildi.

Dört sezon çalıştırdığı Hornets ile play-off'lara kalmayı başaramayan Borrego, 138 galibiyet, 163 mağlubiyet yaşadı.

NBA Doğu Konferansı'nda normal sezonu 10. sırada bitiren Charlotte Hornets, play-in turnuvasında Atlanta Hawks'a 132-103 yenilerek play-off şansını yitirmişti.