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Charlize Theron'un tekne tatili sürüyor - Magazin haberleri

Charlize Theron'un tekne tatili sürüyor

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne tatilini sürdürüyor. Geride bıraktığı yoğun sezonun yorgunluğunu Ege Denizi'nin mavi sularında atan Theron, önceki gün güvertede objektiflere yansıdı

05.08.2021 - 12:19 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron'un annesi Gerda, iki çocuğu Jackson ve August ile birlikte çıktığı tatili tam gaz devam ediyor. Ege Denizi'nin mavi sularında tekne turu yapan Theron, güvertede keyif yaparken paparazziler tarafından görüntülendi.

  • DENİZDE YÜZDÜ

    Siyah bir bikini giyen 45 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı.

  • KAHVE MOLASI

    Bir ara kahve molası veren Charlize Theron, bir yandan da denizde yüzen çocuklarını güverteden takip etti.

  • Kızları Jackson ve August ile uzaktan şakalaşan ünlü yıldız, o anlarda sergilediği ilginç görüntüler objektiflere böyle yansıdı.

  • KIZLARIYLA EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLADI

    Ünlü oyuncu Charlize Theron, sosyal medya hesabından da çocuklarıyla birlikte teknenin güvertesinden denize atladığı anlarda çekilen videoyu yayınladı. Kızları ile el ele tutuşan Theron, paylaşımda metrelerce yükseklikten mavi sulara atlarken görülüyor.

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