Threron, "Çocuk sahibi olduğunuzda bu bir başka şeyin yerini alan bir şey ya da başka bir şeye daha az ilgi duymanıza neden olan bir şey değil. Önceliklerin yüksek talep gerektirdiği bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ebeveyn olmak çok fazla işi beraberinde getiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Charlize Theron, hiç biyolojik olarak anne olmadı fakat iki tane evlatlık çocuğu bulunuyor.