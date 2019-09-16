Takipçileri ise Charlize Theron'un Twitter hesabından yaptığı paylaşıma şu yorumları yaptı:



- Seni kullandıkları için endişeleniyorum. Sen daha ünlüsün ve daha iyi yaşlanacaksın.



- Dürüst olmak zorunda olduğumu hissediyorum. Kelimenin tam anlamıyla kimse umursamıyor.



- Hepiniz harikasınız ve hepinizi çok seviyorum!