Theron, "Bazı meslektaşlarım nasıl oluyor da sette canlandırdıkları karakterden çıkamıyorlar, anlamıyorum. Gerçekten yorucu olmalı. Bu konuda ben çok tembelim. Yetiştirmem gereken iki evladım ve bakmam gereken köpeklerim var" ifadelerini kullanmıştı.