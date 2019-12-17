

Gerda, kocası Charles, hem ohu hem de kızı Charlize'i kurşunlayıp öldürmekle tehdit ettiği için kendilerini savunmak amacıyla kocasını vurmuştu.



Ünlü oyuncu röportajında babasıyla ilişkisini "inanılmayacak kadar sağlıksız" diye nitelendirdi.



Theron, babasının alkolik olduğunu ve babasını hep o haliyle hatırladığını söyledi. Ünlü yıldız bunun "umutsuz bir durum" olduğunu da sözlerine ekledi.