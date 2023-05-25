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Haberler Dünyadan Charles Newby hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Charles Newby hayatını kaybetti

'The Beatles' grubunun pek bilinmeyen üyesi Charles Newby'nin 81 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı

Giriş: 25.05.2023 - 08:40 | Güncelleme: ABONE OL
Charles Newby hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Charles Newby'den acı haber geldi. Newby'nin 81 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Charles Newby'nin vefatının ardından yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle öğrendik. 'Chas', Stuart Sutcilffe Hamburg'dayken Liverpool'da 'The Beatles' için çalmıştı. Grubun ilk solak basçısıydı, ikincisi ise Paul McCartney'di" denildi.

ÜNİVERSİTEYE DÖNMEYİ TERCİH ETMİŞTİ

Charles Newby'nin 'The Beatles'la yolunun çakışması ise Stuart Sutcliffe'in yokluğundan kaynaklanmıştı. Grup; döndüğünde Stuart Sutcliffe, Hamburg'da kalıp, sanat kariyerine odaklanmak istemişti. O olmayınca konserler için üniversite öğrencisi olan Newby'yle anlaşılmıştı.

1960'ın temmuz ayına kadar grupta devam eden Charles Newby, 4 konserde çalmıştı. John Lennon, Newby'den grupla birlikte Batı Almanya'ya gelmesini istemişti. Ancak Newby, eğitimini tamamlamak üzere üniversiteye dönmeyi tercih etmişti. Charles Newby gelmeyince Paul McCartney, istememesine rağmen grubun basçısı olmuştu.

Newby, ayrıca 'The Beatles'ın yanı sıra 'The Black Jacks' ve 'The Quarrymen' grubu için de çalmıştı.

Fotoğraflar: Instagram

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